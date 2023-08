Politie vindt vier scooters in twee woningen in Selwerd

Foto: 112groningen

De politie heeft deze donderdag in twee woningen aan de Prunusstraat en Kornoeljestraat in de wijk Selwerd diverse voertuigen en onderdelen opgespoord. Dat meldt de politie op Instagram.

Het gaat om twee motorscooters, twee bromscooters, enkele frames van motorscooters en een aantal onderdelen. De politie kwam de voertuigen op het spoor via binnengekomen informatie en dankzij eigen waarnemingen bij een recente geweldszaak in Selwerd. Bij één frame van een motorscooter kon worden vastgesteld dat dit voertuig was gestolen.

De politie is nu bezig met het onderzoeken van de andere aangetroffen scooters. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, wel zijn meerdere verdachten in beeld. De politie ziet ook een duidelijke link tussen de aangetroffen voertuigen en de recente scootermeetings in de Stad.