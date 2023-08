Politie vindt meerdere gestolen fietsen in bergingen en garagebox

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram

Agenten van het wijkteam Groningen-Zuid en de Ondersteuningsgroep Noord-Nederland hebben maandagmiddag onderzoek gedaan in meerdere bergingen en een garagebox in het zuiden van de stad Groningen. Daarbij werden meerdere (vermoedelijk) gestolen fietsen gevonden.

Dankzij meldingen uit de omgeving kwamen de agenten de fietsen op het spoor. De aangetroffen fietsen hadden vrijwel allemaal doorgeslepen of weggeschroefde sloten. Volgens de politie is één verdachte aangehouden voor verhoor.

Voor een deel van de fietsen was aangifte gedaan van diefstal. Eén daarvan was al in 2019 gedaan. Het wijkteam stelt dan ook met klem dat aangifte doen van diefstal loont, ook bij fietsendiefstal.

Inmiddels zijn meerdere fietsen weer terug bij de eigenaar. Een tweetal staat nog bij de politie. De politie zoekt naar de eigenaren van deze fietsen. In het onderstaande bericht zijn de fietsen die hun baasje nog zoeken te zien.