Politie spoort vijf gestolen fietsen op: “Aangifte doen is belangrijk”

Agenten hebben dinsdag vijf gestolen fietsen opgespoord. Dat laat teamchef Gerard de Jonge van de politie op sociale media weten.

Fietsendiefstal. Het komt regelmatig voor in de stad. En misschien denk je dat het geen nut heeft om aangifte te doen. Toch is dat volgens De Jonge wel belangrijk om te doen. “Heeft de politie tijd voor fietsendiefstallen? In Groningen staat de diefstal van fietsen niet bovenaan het lijstje. Maar aangifte doen is wel belangrijk.”

Zo werden er dinsdag vijf gestolen fietsen opgespoord die dankzij de aangiften terug konden worden gebracht naar de eigenaren. “Ook hebben we afgelopen weekend een verdachte aangehouden voor fietsendiefstal. Deze persoon had een lokfiets gestolen.”