Politie sluit misdrijf uit bij woningbrand binnenstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Maandagavond troffen hulpdiensten een overleden persoon aan in een woning aan de Folkingedwarsstraat, waar die avond brand uitbrak. De politie laat weten dat een misdrijf is uitgesloten.

De melding van de brand kwam rond 22.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Bij het bestrijden van de brand hebben we rond 23.00 uur een overleden persoon aangetroffen”, vertelt een politiewoordvoerder.

Dinsdagochtend laat de politie weten dat een misdrijf is uitgesloten en daarmee is het onderzoek naar de toedracht van het overlijden van het slachtoffer afgerond. De politie doet verder geen uitspraken over de oorzaak van de brand of de doodsoorzaak van de persoon.