Politie pakt verdachte op voor zedendelict Meerstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben woensdag aan het einde van de middag een 24-jarige man uit Uithuizen opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij het zedendelict dat vorige week plaatsvond op de Driebondsweg bij Meerstad.

Vorige week vrijdag fietste een jonge vrouw in de richting van Meerstad. Rond 05.00 uur werd zij het slachtoffer van een ernstig zedendelict. Na afloop reed de verdachte weg in een donkerkleurige auto. “Wij hebben woensdag aan het eind van de middag in de stad Groningen een verdachte aangehouden”, vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra. “Het gaat om een 24-jarige man. Hij is overgebracht naar het cellencomplex waar hij verhoord wordt. De man zit in volledige beperking, dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.”

De verdachte is aangehouden dankzij het werk van het Team Grootschalig Optreden. “We hebben de afgelopen week meerdere keren gevraagd om informatie. Om tips, om beeldmateriaal. We hebben ontzettend veel materiaal gekregen, en mensen hebben ontzettend goed meegeholpen. Al die informatie samen heeft geleid tot deze aanhouding.”