Politie ‘knipt’ leden Extinction Rebellion uit ING-kantoor

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De bezettingsactie van het ING-kantoor aan het Hereplein is voorbij. Politieagenten hebben zaterdag in het begin van de avond, de leden die zich vast hadden geketend, los geknipt.

De bezettingsactie begon rond 12.00 uur. Tussen de 15 en 20 klimaatactivisten van Extinction Rebellion verzamelden zich bij het gebouw. Een deel bleef buiten, een ander deel ging naar binnen en ketende zich vast met buizen. Extinction Rebellion liet direct weten dat het om een vreedzame actie ging. “We hebben niets tegen de medewerkers in het kantoor. Hun werkgever doet er alles aan om ze te doen geloven dat ING een duurzaam bedrijf is. Maar dat is niet zo. Wij willen medewerkers, klanten en voorbijgangers informeren over de miljarden euro’s die ING elk jaar in olie en gas steekt.” Met de actie roept men ING op om te stoppen met het financieren van fossiele brandstoffen die de klimaatcrisis veroorzaken.

De vastgeketende leden lieten weten net zo lang te zullen blijven zitten tot ze weg werden gehaald. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Een speciaal team van de politie knipte de activisten los en sleepte hen naar buiten. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er bij het kantoor werd geprotesteerd. In het verleden gebeurde dit al twee keer eerder.

Bekijk hier een filmpje van het losknippen: