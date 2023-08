Pieter Omtzigt dinsdag niet op Noorderzon, Renske Leijten neemt vrijgekomen plek in

Foto: Niels Knelis Meijer

Pieter Omtzigt schuift dinsdag 22 augustus niet aan bij de talkshow De Linkse Mannen op het Noorderzon Festival. Vanwege het nieuws dat Omtzigt met een eigen partij mee gaat doen aan de Tweede Kamerverkiezingen heeft de talkshow een stoelendans door moeten voeren.

Zondagavond maakte Omtzigt via sociale media bekend dat hij deel gaat nemen aan de verkiezingen met zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Sindsdien staat de telefoon van de politicus roodgloeiend en willen talkshows hem maar wat graag aan tafel hebben. Dat is de reden waarom Omtzigt dinsdag niet in Groningen kan zijn. De organisatie laat weten dat hij nu op zaterdag aan gaat schuiven. Er gaat dan gesproken worden over ‘identiteit’, maar Omtzigt zal niet tot dit onderwerp beperkt worden.

Dinsdag gaat het over de ‘rechtsstaat’, waarbij het bijvoorbeeld gaat over het vertrouwen in de politiek. De vrijgekomen stoel op deze avond gaat nu bezet worden door Renske Leijen van de SP. Leijten nam onlangs afscheid als Kamerlid. De afgelopen jaren legde ze, samen met Omtzigt, het toeslagenschandaal bloot. Voor de talkshow op zaterdag zijn inmiddels alle kaartjes uitverkocht.