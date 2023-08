Piepende rookmelder laat brandweer in actie komen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest zondagmiddag in actie komen vanwege een vermeende woningbrand aan de Niek Engelschmanstraat in de wijk De Held.

De melding van een woningbrand kwam rond 14.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “De buren hoorden het gepiep van een rookmelder”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Zij hebben daarop de brandweer gebeld. Toen we arriveerden zijn we een rondje om het huis gelopen, maar we konden niets ontdekken. De bewoners zelf waren niet aanwezig, waardoor we even moesten wachten op een sleutelhouder.”

Uiteindelijk konden de brandweerlieden ook in de woning een inspectie uitvoeren. “Daarbij hebben we niets aangetroffen. Waarom de rookmelder is gaan piepen is onbekend.” Op de vraag of een lege accu de oorzaak kan zijn, zegt De Vries: “Zeg het maar. Maar misschien een goede tip is wel om maandelijks je rookmelder te controleren. Als het maandelijkse luchtalarm klinkt, kun je ook even je rookmelder testen door de knop in te drukken. Zo weet je of het apparaat het nog doet.”