Persoon probeert vuurwapen van agent af te pakken

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben zaterdagmiddag een vluchtgevaarlijk persoon moeten boeien die sinds vrijdagavond was verdwenen uit een instelling. Het boeien was nodig omdat de persoon een vuurwapen van een agent probeerde af te pakken. Dat meldt de politie op sociale media.

De persoon stond sinds vrijdagavond gesignaleerd en werd zaterdagmiddag aangetroffen. “Het gaat om een kwetsbaar persoon en bij zulke situaties proberen we iemand altijd rustig en voorzichtig te benaderen”, schrijft de politie. “Wij hebben de hulp ingeroepen van de psycholance.” Dit is een speciale ambulance die ingezet wordt voor het vervoer van mensen met verward gedrag. De ambulance is prikkelarm ingericht.

“We wisten dat deze persoon vluchtgevaarlijk was, en hielden hier al rekening mee. De persoon probeerde echter toch weg te lopen, en wij moesten hem vasthouden tot de psycholance aanwezig zou zijn. Ineens kreeg dit een andere wending toen de persoon een greep deed naar een vuurwapen van een collega. Een andere collega werd in zijn buik getrapt. Hierop waren wij genoodzaakt om de persoon te boeien. Uiteindelijk hebben we de persoon terug kunnen brengen naar de locatie waar hij verblijft.”