Persoon onwel in bomvol Vindicat-gebouw, pand ontruimd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Vindicat-sociëteit aan de Grote Markt is woensdagavond ontruimd nadat een persoon onwel was geworden. Bij Vindicat vindt deze week de introductieweek plaats.

“Er waren heel veel mensen in het gebouw aanwezig”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Daardoor was het erg warm in het gebouw geworden en is een persoon onwel geraakt. Ambulancepersoneel heeft zich over deze persoon ontfermd. Wij hebben als brandweer controles uitgevoerd in het gebouw. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de viergasmeter. Uit onze metingen bleek dat er een verhoogde hoeveelheid CO werd gemeten.” Bij verhoogde concentraties CO kunnen mensen te maken krijgen met misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn.

Mol: “Wij hebben daarop het pand ontruimd zodat de studenten buiten een frisse neus konden halen. Wij hebben ramen en deuren opengezet om het pand door te luchten.” Fotografen laten weten dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Wanneer de studenten weer naar binnen mogen is onbekend. De politie doet onderzoek naar de situatie.