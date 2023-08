Perry Sport en Aktiesport verdwijnen uit Groninger straatbeeld

Herestraat

De namen van sportwinkels Perry Sport en Aktiesport veranderen landelijk van naam.

Beide winkelketens gaan verder onder de naam Sprinter. In 13 steden in Nederland is dat inmiddels zover. Op dit moment zijn er nog 17 Perry Sport winkels en 28 Aktiesport winkels. Volgens Dagblad van het Noorden is het niet bekend hoeveel daarvan veranderen in Sprinter of dichtgaan.

Het moederbedrijf van Perry Sport ging in 2016 failliet en maakte een doorstart. Tijdens de coronacrisis leed het bedrijf verliezen en was daarom genoodzaakt om meerdere filialen te sluiten.