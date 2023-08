Pepernoten worden flink duurder: “Rekening houden met stijgingen van minimaal 20%”

Foto: sxc.hu/profile/bvdwiel

De gewone pepernoot, de ambachtelijke en die voor een deel uit chocolade bestaan: ze zullen dit jaar allemaal duurder worden. Van Delft Biscuits spreekt van een prijsstijging van minimaal 20% ten opzichte van vorig jaar.

Door Denise Overkleeft en Sebastiaan Scheffer

In Groningen heeft Van Delft een Chocolates & Bakery in de Herestraat. “In 2014 hebben we deze winkel geopend”, vertelt directeur Oscar de Lange van Van Delft Biscuits. “We kunnen echt spreken van een succes op deze locatie. Mensen weten ons er goed te vinden.” Toch zullen de prijzen, van bijvoorbeeld pepernoten, flink gaan stijgen. “Het heeft met de prijzen van grondstoffen te maken. Maar ook de energieprijzen, de hogere salarissen en de inflatie.”

“Oekraïne is maar een deel van de reden”

De prijzen van grondstoffen zijn door het dak gegaan. “De tarweprijs is verdubbeld, het bedrag dat betaalt moet worden voor palmolie is verdriedubbeld, suiker is met vijftig procent gestegen. En de klanten gaan dat nu merken. Ook vorig jaar hadden we hier al mee te maken.” De oorlog in Oekraïne is niet de enige reden. “Elke grondstof heeft zijn eigen oorzaak. Als we puur naar Oekraïne kijken dan hebben we het over zonnebloemolie en raapolie. En je hebt indirecte effecten als de gestegen energieprijzen.”

“Misoogsten”

De Lange: “Maar waar we het ook over hebben zijn misoogsten in bijvoorbeeld de suikerindustrie. De brandstofprijzen zijn duurder geworden. Als zoiets gebeurd, dan zien we dat de prijzen van plantaardige oliën er ook in mee gaan. En er zullen nu mensen zijn die zeggen dat de tarweprijs aan het zakken is. Dat is zeker zo. Maar de huidige prijs is nog wel altijd een verdubbeling van de prijs in 2021.”

“Prachtig assortiment, dat wel duurder zal zijn”

Van Delft Biscuits maakt jaarlijks zo’n 5,5 miljard pepernoten. Behalve verkoop in eigen winkels wordt er ook verkocht via retailers en huismerken van Albert Heijn, Kruidvat, Jumbo en de HEMA. “Welke prijzen zij gaan vragen, dat is aan hun. Wij bieden producten aan waarvan de prijzen zijn gestegen. Die prijzen zullen doorberekend worden.” Op de vraag of dat ook problemen gaat opleveren is De Lange duidelijk: “We hebben een prachtig assortiment, dus niemand hoeft bang te zijn dat er straks geen pepernoten zijn. Maar ze zullen wel duurder worden.”