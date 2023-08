Parkeerverboden geplaatst voor Groningens Ontzet

De voorbereiding voor Groningens Ontzet zijn in volle gang. Zo ook bij Stadsbeheer, waar de afdeling Verkeersborden druk bezig is met het plaatsen van de nodige borden en hekken. Fernd Miltenburg, technisch specialist, laat de redactie van OOG zien hoe dat in zijn werk gaat.

Dat proces begint buiten de afdeling, op het Zuiderdiep waar de gemeente de aanvragen voor evenementen binnenkrijgt. Daar zitten verkeerskundigen die beslissen welke verkeersmaatregelen nodig zijn en zetten dat op papier. Die documenten komen vervolgens in handen van Armand Peletier, medewerker techniek. “Ik zet de teksten om in een kaart, zodat de mannen die de straat op gaan, duidelijk kunnen zien waar ze welke borden moeten plaatsen.”

Zelf verkeersborden maken

Dat brengt ons naar de volgende stap: het verzamelen van de juiste borden. “Dit is onze opslag”, vertelt Fernd. “We hebben alles gesorteerd. Rondom liggen de reguliere verkeersborden, en hier tussenin liggen de borden die voor tijdelijk gebruik zijn”, vertelt hij, terwijl hij wijst naar meterslange kasten vol gele borden. Voor evenementen zoals het Groningens Ontzet, worden beide soorten verkeersborden gebruikt.

De kant-en-klare borden kunnen direct uit het magazijn worden gehaald en geplaatst. De event-gerelateerde borden met data en specifieke namen erop vereisen wat meer werk. De mannen van Stadsbeheer maken die borden in hun werkplaats. Eerst moeten de opdrukken worden geprint. Dat valt ook onder Armand zijn taken: “Kijk, we gebruiken een speciale software”, zegt hij terwijl hij een programma opent op zijn computer. “Ik selecteer de benodigde bedrukking en verstuur het naar de printer.”

De gigantisch printer achter hem begint te zoemen en scannen en spuugt al snel een zwart stickervel uit. Die moeten op de lege borden worden geplaatst. Dat doen twee andere collega’s: Faisal en Robbie. Het is te zien dat de mannen het werk al een tijdje doen: binnen no-time zijn de borden beplakt en ingeladen. Nu kunnen de borden geplaatst worden.

Mobiele werkplaats

De rode wagen vertrekt naar de Praediniussingel waar de groep parkeerverboden gaat neerzetten. “Dit is onze werkplaats”, vertelt Robbie van der Beek terwijl hij naar de auto wijst. “Kijk, hier heb liggen de grote borden opgeslagen en in deze lades de kleine borden.” Twee ingebouwde boxen functioneren als gereedschapskisten. En de wagen heeft zelfs een kraan aan bord voor als er iets gehesen moet worden.”

Robbie en zijn collega bestuderen de kaart die ze van Fernd en Armand hebben gekregen. “De meeste borden worden op bestaande palen of lichtmasten geplaatst. Als dat niet kan, plaatsen we zelf een buis en hangen we het bord eraan”, legt Robbie uit. Met een boor en speciale lichtmastbeugels, plaatsen hij en zijn collega’s de borden. Na het ophangen van het laatste bord, vertrekken de mannen weer naar hun afdeling.

Dat betekent echter niet dat het verkeer al helemaal gestroomlijnd is voor Bommen Berend. Op de ochtend van 28 augustus zullen er nog meer borden geplaatst worden.