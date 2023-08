Paradigm Festival van start op Suikerunieterrein

Foto: Rieks Oijnhausen

Op het Suikerunieterrein is zaterdag de elfde editie van het Paradigm Festival van start gegaan. Tot maandag kunnen liefhebbers van techno en house er terecht, waar de organisatie een programma heeft samengesteld met zo’n tachtig dj’s.

Het terrein ging zaterdagmiddag om 12.00 uur open. Volgens een fotograaf was het direct al druk. Bij de Energieweg is een parkeerplaats voor fietsen ingericht, en daar waren halverwege de middag al een hoop gestalde fietsen te vinden. De organisatie van Paradigm verwacht deze dagen rond de 16.000 bezoekers. Het programma dat aangeboden wordt is internationaal, waarbij dj’s uit binnen- en buitenland komen. Niet alleen de muziek is internationaal, maar ook zijn er op het terrein audiovisuele installaties te vinden en tentoonstellingen waar beeldende kunst is te zien.

Op het festival treden onder andere dj’s als Ellen Allien, Orchid, Joannes en Speedy aan. Kaartjes voor de zaterdag zijn inmiddels volledig uitverkocht. Voor de zondag en voor de nacht van zondag op maandag zijn nog wel kaartjes beschikbaar. Meer informatie vind je op deze website.