Papiercontainer in lichterlaaie in Corpus den Hoorn

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een papiercontainer aan de J.M. den Uylstraat in de wijk Corpus den Hoorn heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van de brand kwam rond 00.30 uur binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het betreft een bovengrondse papiercontainer die flink staat te roken”, beschrijft Weening de situatie. Nadat de brandweer arriveerde begonnen brandweerlieden een bluspoging. “Daarbij is de container met behulp van een ketting door de brandweerauto omver getrokken. Hierdoor ontstond er ruimte om de inhoud af te blussen. De vlammen kwamen hierbij tevoorschijn.”

Na ongeveer een half uur was de situatie onder controle en kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Bekijk hier een filmpje: