Pannetje op het vuur zorgt voor rook in woning Korrewegwijk

In een woning aan de West-Indischekade in de Korrewegwijk heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 15.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Het betrof een pannetje op het vuur”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Wij hebben de woning betreden en hebben de situatie snel veilig kunnen stellen. Daarbij hebben we het pannetje van het vuur gehaald.”

Door de brand was er wat rook in de woning komen te staan. “We hebben de portiekwoning geventileerd. De schade is echter beperkt gebleven, zodat stichting Salvage niet ter plaatse hoeft te komen.”