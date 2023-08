Pakketbezorger Dominique verlaat Oosterhaar: ”Het leukste aan de wijk vind ik de energie van de mensen”

Gemaakt door Heleanne Prins

Pakketbezorger Dominique Haddering is een bekend persoon in de wijk Oosterhaar. De vriend van menig huisdier en kind in de wijk maakte bekend dat hij per 29 september stopt als pakketbezorger en een nieuwe route krijgt. Dit tot grote teleurstelling van de wijkbewoners. Dominique Haddering kwam langs in het radioprogramma Haren Doet om te praten over zijn werk en zijn vertrek.

Het koeriersbedrijf dat werkt als onderaannemer van PostNL raakt de wijk kwijt. Dit betekent dat per 29 september PostNL zelf de route overneemt. Dominique wordt hierdoor overgeplaatst naar een nieuwe route. Het nieuws van zijn vertrek kwam binnen als een grote schok in Oosterhaar. Hij kreeg veel reacties van mensen. Het meest bijzondere was dat een mevrouw spontaan begon te huilen. Ook deelde hij op Facebook dat hij de wijk ging verlaten. Hij werd overspoeld door berichten en had niet verwacht dat de media het ook zouden oppakken.

In 2018 begon Dominique als pakketbezorger in Schuilingsoord en daarna werd hij overgeplaatst naar Oosterhaar. Zijn eerste indruk was meteen goed. ”Het leukste aan de wijk is de energie van de mensen en het dorpse karakter”. Tijdens zijn werk heeft hij ook veel contact met de bewoners uit de wijk. ”Ik ben niet alleen pakketbezorger, maar ook kinderopvang, hondenuitlaatservice en psycholoog”. Daarnaast doet hij ook graag een stapje meer om mensen blij te maken. Zo zet hij bij oudere personen het pakketje op de plaats waar ze het willen hebben. Ook maakt hij graag een praatje. Zo had hij een weddenschap met een familie uit de wijk om rond de Kerst pakketjes te bezorgen in een kerstmannenpak.

Dominque vindt het jammer dat hij Oosterhaar moet verlaten. Wel heeft hij nog wat tips voor zijn opvolger. ”Wees niet bang om een stapje extra te zetten. Neem een keer extra de tijd. Dat is altijd beter dan dat mensen chagrijnig de deur dicht doen”. Daarnaast is het slim om altijd hondenkoekjes mee te nemen voor de honden uit de wijk.

Beluister hieronder het interview: