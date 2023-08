Overlast door jongeren in De Hoogte: “Hulp van wijkbewoners nodig”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bewoners in de wijk De Hoogte ervaren overlast van een groep jongeren die zich in de wijk ophouden. Het WIJ-team en Handhaving Groningen roepen de hulp in van wijkbewoners. Dat wordt gemeld op sociale media.

“We merken dat er momenteel wat uitdagingen zijn in onze buurt, vooral op en rond het plein van BSV De Hoogte aan de Borgwal”, schrijft WIJ Korrewegwijk. “Een grote groep kinderen en jongeren, in de leeftijd van 5 tot 16 jaar, verzamelt zich overdag, en aan het begin van de avond, op straat. Later in de avond is er nog een andere groep actief rond het speeltuingebouw. Helaas ervaren sommige buurtbewoners overlast door hun gedrag.”

De overlast zou zich behalve op de Borgwal ook afspelen in omliggende straten. Handhaving Groningen meldt: “Momenteel spelen er in de wijk een aantal uitdagingen waar we de hulp van wijkbewoners goed bij kunnen gebruiken.” Als overlast door bepaalde personen niet zelf opgelast kan worden, of als er zorgen zijn over iemand in de buurt, dan kan er op de website van de gemeente een melding worden gedaan. Bij ernstige overlast kan er met de politie worden gebeld op 0900 88 44. Bij acuut gevaar zijn de hulpdiensten bereikbaar op 112. Anonieme meldingen kunnen gedaan worden op 0800 7000.