Overdracht licentie naar het ‘nieuwe Donar’ lijkt vrijwel onhaalbaar

Donar-speler Peter Olisemeka (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Het faillissement van Donar heeft de toekomst van de club een achtbaan ingeduwd. Waar woensdag een grote horde richting de toekomst overwonnen leek door een principeakkoord met investeerders en belanghebbenden voor een doorstart, werpt de licentiecommissie van de BNXT-league donderdag een enorme barrière op met het oog op het komende basketbalseizoen.

De nieuwe bv die Donar moet gaan overnemen mag de licentie overnemen van de ‘oude’ club, zo stelt RTV Noord donderdagavond. Maar dan moeten de nieuwe investeerders wel een crediteurenakkoord sluiten met de schuldeisers. Zo’n akkoord moet er binnen drie weken zijn, zo stelt de licentiecommissie als voorwaarde.

En dat is juist de reden dat de club gedwongen werd om maandag faillissement aan te vragen. Dit akkoord liep stuk, omdat de Belastingdienst weigerde mee te werken. De licentiecommissie vindt dat de voorwaarden voor overname zonder crediteurenakkoord met de schuldeisers in strijd zijn met financieel ‘fair play’. Daardoor lijkt het voor Donar vrijwel onmogelijk om via deze weg een licentie te krijgen voor het komende seizoen van de hoogste divisie in het Nederlandse en Belgische basketbal.

Volgens de curatoren en de werkgroep die Donar moet redden, staan er nog opties open om alsnog een licentie te krijgen. Via een algemene ledenvergadering kan gevraagd worden om de beslissing te herzien. Er kan ook beroep worden aangetekend bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport. De curatoren en de werkgroep gaan daarnaast bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de licentiecommissie, omdat er volgens hen mogelijk inhoudelijke fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van de aanvraag voor overdracht. Daarnaast kan de nieuwe B.V. er ook voor kiezen om een nieuwe licentie aan te vragen voor het ‘nieuwe’ Donar.

Een volledig overzicht van de uitspraak van de licentiecommissie en een reactie van werkgroepdirecteur Klompien en de curator is te lezen op de website van RTV Noord.