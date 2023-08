Ouderenzorgers met petitie naar Den Haag

Foto: stevepb via Pixabay.com

Groningers die in de ouderenzorg werken gaan op 5 september een petitie aanbieden in Den Haag.

Het is de eerste dag dat de Tweede Kamer weer vergadert na het zomerreces. Zij willen dat de regering de aangekondigde bezuinigingen van rond een miljard euro op de ouderenzorg terugdraait. De werkdruk in de ouderenzorg is overal in het land te groot. Het tekort aan personeel lijdt tot schrijnende situaties en de werkdruk zorgt er ook voor dat nieuw personeel snel afzwaait.

De SP zette een meldpunt ouderenzorg op dat in korte tijd meer dan 1000 reacties kreeg,