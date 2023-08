Oud FC Groningen-speler Lars Veldwijk betrapt op rijden onder invloed in Zuid-Korea

Foto: Sportphotoagency.com Lars Veldwijk van FC Groningen gaat scoren tegen FC Emmen.

Lars Veldwijk is zijn toekomst niet meer zeker bij de Zuid-Koreaanse club Suwon City. De 31-jarige spits is maandag 04.00 lokale tijd in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul gearresteerd voor rijden onder invloed. “De club heeft de Koreaanse voetbalbond op de hoogte gebracht en is van plan om maatregelen te nemen”, schreef Suwon City in een verklaring.

Het is nog onduidelijk wat de maatregelen precies inhouden. De Koreaanse club Jeonbuk Hyundai Motors ontbond vorig jaar het contract van een voetballer die onder invloed had gereden. Mogelijk staat Veldwijk hetzelfde lot te wachten.

Veldwijk speelt sinds juli 2020 bij Suwon City en scoorde dit seizoen negen keer, waaronder afgelopen zaterdag tegen Suwon Samsung Bluewings. De zevenvoudig Zuid-Afrikaans international ligt nog tot eind 2024 vast bij Suwon City. In Nederland speelde hij onder meer voor Sparta, FC Groningen, PEC Zwolle en Excelsior.