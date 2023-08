Opnieuw aardbeving bij Winde: 1.7 op schaal van Richter

Bij Winde, in de gemeente Tynaarlo, heeft woensdagmiddag opnieuw een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI gaat het om een beving die een kracht had van 1.7 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats rond 14.05 uur. Het gaat om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. Ook dinsdagavond vond er een aardbeving plaats bij Winde. Toen ging het om een beving die en kracht had van 1.6 op de schaal van Richter. Winde bevindt zich op de rand van een gasveld.

De aardbeving bij Winde is de vijfde beving deze maand. Eerder vonden er in augustus bevingen plaats bij Noordbroek, Garrelsweer en Garmerwolde. Met een kracht van 1.7 op de schaal van Richter gaat het om één van de zwaarste bevingen dit jaar.