Opbouw Noorderzon gaat maandag van start: ‘Veranderingen en verbeteringen in festivaldorp’

De opbouw van Noorderzon in 2022 - Foto: Jan Westerhof

In het Noorderplantsoen begint aanstaande maandag de opbouw van de 33e editie van Noorderzon. De festivalorganisatie bouwt in tien dagen tijd een compleet ‘dorp’ op in het park, inclusief een aantal nieuwe voorstellingslocaties, bars en terrassen, installaties.

Het festivaldorp ziet er dit jaar iets anders uit dan normaal. In het noordelijke gedeelte van het festivalterrein komen de spiegeltent Pollux en nieuwe speellocatie Nova, vol gesprekken, lezingen en literatuur. Daar tegenover staat openlucht-muziekpodium Apollo, een kwartslag gedraaid ten opzichte van vorig jaar. In het zuidelijke gedeelte van het Noorderplantsoen komt een terrein speciaal voor kinderen: De Kleine Beer, muziekpodium Callisto, speellocatie Circus en nieuwe speellocatie Atlas. Daarnaast komen op verschillende plekken in het plantsoen groepjes containers vol kleine voorstellingen. Op de plek van de Kiosk op de kop van de vijver komt De Winkel, waar bezoekers fysiek terecht kunnen met vragen, tickets en merchandise.

Ook de eerste internationale artiesten komen deze dagen al in Groningen aan. Zo zijn de Poolse makers Janek Turkowski en Iwona Nowacka al in de stad om aan hun voorstelling te werken. Vanaf 13 augustus wordt het decor van Tomoko Mukaiyama al opgebouwd en het Noorse gezelschap De Utvalgte arriveert de 14e in Groningen.

Wie komende week de opbouw van Noorderzon wil volgen, kan volgens het festival volgende week het best op de volgende dagen een kijkje nemen op de onderstaande locaties:

Dinsdag 8 augustus – Start opbouw terrassen rond de vijver Noord

Donderdag 10 augustus – Bouw vloer Apollo muziekpodium (overkapping wordt 12 augustus geplaatst)

Vrijdag 11 augustus – Bouw Spiegeltent Pollux en bouw Atlas speellocatie

Dinsdag 15 augustus – Bouw circustent Cirque Ici

De 33e editie van het festival vindt plaats van 17 t/m 27 augustus 2023. Het volledige programma is hier te vinden.