Opbouw Noorderzon Festival begonnen

Foto: Rieks Oijnhausen

In het Noorderplantsoen is maandag de opbouw van het Noorderzon Festival begonnen. Maandag over precies tien dagen start de 33ste editie van het cultuurfestival.

Bij de Plantsoenvijver begon men met het plaatsen van een stellage waar straks de terrassen op gaan rusten. Ook elders in het plantsoen begonnen de eerste werkzaamheden. Door de werkzaamheden zijn paden en wegen zo nu en dan afgesloten. Noorderzon zal er dit jaar wat anders uit gaan zien dan bij eerdere edities. Aan de noordkant krijgen spiegeltent Pollux en de nieuwe speellocatie Nova een plekje. Daar tegenover staat openlucht-muziekpodium Apollo, dat een kwartslag gedraaid zal zijn in vergelijking met vorig jaar.

Aan de zuidkant komt er een terrein voor kinderen. Nieuw zal speellocatie Atlas zijn. Verspreid over het plantsoen zullen containers worden geplaatst waar kleinere voorstellingen worden gespeeld. De 33e editie van het festival vindt plaats van 17 t/m 27 augustus 2023. Het volledige programma is hier te vinden.