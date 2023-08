Opbouw KEI-week in volle gang: “We zetten in op 4.700 deelnemers”

Foto: Rieks Oijnhausen

In de stad begint maandag de 55ste editie van de KEI-week. De voorbereidingen op de introductieweek voor aanstormende studenten zijn zondag in volle gang.

“Het loopt heel voorspoedig”, vertelt voorzitter Sara Kruit van de KEI-week. “Eigenlijk is het ook wel heel bijzonder om dit zo te zien. Als commissie zijn we vorig jaar september begonnen met de voorbereidingen. Je bent nu elf maanden bezig om van deze KEI-week een succes te maken, waarbij je aanstormende studenten een hele fijne en onvergetelijke tijd wilt gaan bieden. Lang zijn het dan plannen op papier, en nu zie je dat de opbouw echt begint, dat het werkelijkheid wordt, waarbij er op de Vismarkt nu bijvoorbeeld een groot podium verrijst.”

“We zetten in op 4.700 deelnemers”

Hoeveel studenten er gaan deelnemen is nog koffiedik kijken. “We zetten op dit moment in op 4.700 studenten. Maar het is een grove schatting. Wat we bijvoorbeeld zien, ook bij de afgelopen edities, is dat er in de laatste dagen voor de start er nog studenten zijn die besluiten om mee te doen. En ik snap dat wel. We bieden een mooi evenement waarmee je de stad, en al haar facetten, leert kennen. Wie wil dat nou niet missen”, lacht Kruit.

Tekst gaat verder onder de foto:





De opbouw van het podium waar The Grand Opening plaatsvindt, begon zaterdag. Foto: Rieks Oijnhausen

“Eerste studenten arriveren al op het Hoofdstation”

Zondag wordt het voor de voorzitter en haar team ook zichtbaar voor wie we ze de KEI-week organiseren. “Op het Hoofdstation zie je de studenten al arriveren met koffers bij zich. Ja, dat is voor ons het signaal dat het nu echt gaat gebeuren. We hebben er ontzettend veel zin in, en we hebben ook het gevoel dat we er klaar voor zijn. En we hopen dat we voor al die studenten er een geweldige week van kunnen gaan maken.”

Informatiemarkt

De KEI-week begint maandag om 10.00 uur met de inschrijving op het Broerplein. Op datzelfde moment begint op de Vismarkt de Informatiemarkt. Studenten kunnen er kennismaken met vrijwel alle studentenorganisaties, sport- en studieverenigingen en politieke organisaties die Groningen rijk is. In de middag zullen er cabriobussen door de stad rijden. De bussen zullen langs de mooiste plekken in de stad rijden. De reis wordt begeleid door ouderejaars studenten die tips en adviezen zullen geven.

The Grand Opening

In de avond vindt vanaf 20.00 uur op de Vismarkt The Grand Opening plaats. Op het podium zullen onder andere Bilal Wahib, Chris Deluxe, Babs en Fokke Simons acte de présence geven. De opbouw van het podium voor het feest was zondag in volle gang. De KEI-week wordt vrijdag afgesloten met een groot feest op het Suikerunieterrein.

Meer informatie over de KEI-week vind je op deze website.