Oostelijke ring weer helemaal open na maand aan onderhoudswerkzaamheden

Foto via Groningen Bereikbaar

Na bijna een maand aan afsluitingen zijn de werkzaamheden aan Ring-Oost donderdag afgerond. Maar niet alles is volgens plan verlopen.

Vrijdagochtend is de weg weer helemaal open en kunnen ook de toe- en afritten naar Beijum-Noord en Beijum-Zuid veel worden gebruikt.

De provincie liet de afgelopen maand een nieuwe laag geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de ringweg. Ook werd er onderhoud uitgevoerd aan viaducten, zijn bomen gesnoeid en werden kolken schoongemaakt, zodat het regenwater goed kan wegstromen.

Maar niet alles is volgens plan verlopen. Door het aanhoudende slechte weer is het de aannemers van de provincie niet gelukt om alle nieuwe belijning overal op de weg aan te brengen. Dat moet nu begin september gaan gebeuren, als de noordelijke ringweg aan de beurt is voor een nieuwe asfaltlaag.

Deze werkzaamheden beginnen op 3 september met een afsluiting van de aansluiting tussen de oostelijke ringweg en de Noordzeeweg in de richting van de noordelijke stadswijken.