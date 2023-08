Ook Henk Nijboer (PvdA) keert niet terug in Tweede Kamer: ‘Zorgen over politieke koers’

Foto: PvdA

Henk Nijboer heeft, naar eigen zeggen ‘met pijn in het hart’, besloten zich niet te kandideren voor een volgende periode namens de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer.

Dat maakte de veertigjarige Nijboer dinsdagochtend bekend.

‘Zorgen over politieke koers’

Nijboer stelt dat hij voor zichzelf geen plek ziet in de nieuwe combinatiefractie van PvdA en GroenLinks, waar hij, zo stelt de Stadjer, denkt een plek aan de flank te moeten innemen: “De kiezers verdienen Kamerleden die volmondig in de nieuwe samenwerking geloven. Anderen kunnen dat nu beter dan ik. En hoewel ik hoop op een fantastisch resultaat bij de verkiezingen, kan ik niet verhelen dat ik zorgen heb over de politieke koers. De collega’s in beide fracties weten dat ook van mij.”

De in Stad woonachtige Nijboer stelt dat de combinatiefractie moet streven naar regeren, maar daarvoor de middengroepen meer moet aanspreken. Daarvoor moet volgens Nijboer ook een stem zijn voor thema’s die ongemakkelijk zijn voor linkse politici, zoals grip op de grenzen, meer draagvlak voor de aanpak van klimaatverandering meer beheersing van de collectieve portemonnee: “Voor het vertrouwen van mensen is realiteitszin nodig. Met bescheiden, geloofwaardige beloftes om het leven elke dag een stukje beter te maken. (..) Een brede volkspartij heeft stromingen en flanken nodig. Politieke keuzes worden dan scherper, het draagvlak breder. Mij past een plek op een flank in de fractie minder. Ik ben met mijn ervaring en karakter meer geschikt voor de voorhoede dan als criticaster van binnenuit. Dus maak ik -met pijn in het hart- plaats.”

Nijboer vertrekt na elf jaar als Kamerlid

Nijboer ging elf jaar geleden de Tweede Kamer in, nadat hij eerder al actief was in de Groninger Provinciale Staten. Nijboer zette zich in de Tweede Kamer onder meer in voor een stevige aanpak van roekeloosheid bij banken, verzekeraars, accountants, brievenbusmaatschappijen en de trustsector. Maar het meest in het oog springende deel van het werk van Nijboer in de Tweede Kamer was voor Groningen, waarvoor hij (naast de aardbevingsproblematiek) op de bres sprong voor het Kinderhartcentrum en voor de gevangenis in Ter Apel.

In april vorig jaar deed Nijboer een gooi naar fractievoorzitterschap van zijn partij, maar de Stadjer verloor van de ook in Groningen geboren Attje Kuiken. Nijboer was ook lid van het presidium van de Tweede Kamer en stemde in met een onderzoek naar fractiegenoot Khadija Arib na meldingen van ongewenst gedrag in haar tijd als Kamervoorzitter. Dat leidde tot veel kritiek en Nijboer besloot daarop deze functie neer te leggen.