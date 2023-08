Ook deuren Big Bazar aan Overwinningsplein voorgoed op slot

Foto: Rick van der Velde

De deuren van de Big Bazar aan het Overwinningsplein zijn maandagochtend niet meer open gegaan. De vestiging hoort waarschijnlijk bij de tientallen verlieslijdende winkels die Big Bazar wil sluiten.

Het pand aan het Overwinningsplein is op slot en de lichten zijn uit. Op de deuren van de winkel hangen plakkaten over de sluiting van de winkel. Daarop is te lezen dat de winkel aanstaande zaterdag nog één keer open gaat, waarschijnlijk om de laatste voorraden te verkopen.

Dat de winkel zou sluiten, was bij andere winkeliers in het winkelcentrum al bekend. Eind volgende maand zou de winkel op slot gaan. De sluiting van maandag kwam dan ook als een verrassing.

Schulden bij leveranciers en verhuurders

Big Bazar kwam de afgelopen dagen in het nieuws, omdat het bedrijf meerdere pandeigenaren, verhuurders en leveranciers niet had betaald. Meerdere pandeigenaren vroegen daarop faillissement aan voor het bedrijf. Dat ontliep de koopjesketen vorige week nog, maar Big Bazar moet voor volgende week woensdag een akkoord hebben met haar schuldeisers. Het bedrijf bood hen maandag verontschuldigingen aan via een paginagrote advertentie in het Financieel Dagblad.

Of Big Bazar ook achterstallige betalingen heeft voor haar pand aan het Overwinningsplein, kon pandeigenaar Urban Interest maandag niet bevestigen.

Laatste vestiging in gemeente Groningen

De vestiging van Big Bazar aan het Overwinningsplein was de enige in de gemeente Groningen. Een vestiging in winkelcentrum Paddepoel sloot een aantal jaar geleden al.