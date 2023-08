Ook Attje Kuiken (PvdA) keert niet terug in Tweede Kamer

Foto: Partij van de Arbeid (via Flickr)

Na Henk Nijboer is Attje Kuiken de tweede PvdA-prominent met een Groningse link die heeft besloten om, na de verkiezingen, niet terug te keren in de Tweede Kamer. Dat maakte de in Stad geboren politica vrijdag bekend in het AD en op X (Twitter).

De fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer stelt dat haar tenure in de Tweede Kamer na de verkiezingscampagne voorbij is. Kuiken sluit echter niet uit dat, mocht de combinatiefractie van PvdA en GroenLinks een plek krijgen in een nieuwe regering, er gebeld mag worden voor een ministerspost. Mocht die plek er niet komen, richt Kuiken zich op een functie buiten de politiek.

Hoewel Kuiken al sinds haar studententijd in Noord-Brabant woont, werd de 45-jarige politica geboren in Stad en groeide tot haar tiende levensjaar op in Hoogezand-Sappermeer. Met haar vertrek uit de Tweede Kamer is Kuiken de tweede PvdA-er met een Groningse link die niet terugkeert op een blauwe zetel in de plenaire Kamerzaal. Ook Henk Nijboer uit Groningen besloot eerder deze maand om Den Haag achter zich te laten. In tegenstelling tot Nijboer heeft Kuiken nog wel vertrouwen in de samenwerking met GroenLinks.