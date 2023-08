Oogstfeest in Paradijsvogeltuin: “Beton en tomaten klinkt als een gekke combi, maar bij ons werkt het”

In de Paradijsvogeltuin in de Oosterparkwijk vindt komend weekend het oogstfeest plaats. Volgens Anita Bartstra van de organisatie gaat dat een groot feest worden.

Hoi Anita! Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een oogstfeest te organiseren?

“Het is ontzettend leuk en gezellig om zo’n feest te organiseren. Afgelopen voorjaar hebben we een zaaifeest gehouden, en vorig jaar vond er ook een oogstfeest plaats. Het is een hele mooie manier om mensen met onze tuin in de kunde te laten komen. Voor het aanstaande oogstfeest hebben we ook een uitgebreid programma samengesteld. Er is een planten/zaden ruil-weggeefmarkt, er wordt informatie gegeven over compost en er is heerlijk eten en drinken. Maar ook amusement. Er zijn steltlopers, er is muziek, er zijn workshops en we sluiten de dag af met vuurverhalen.”

Ik kan me voorstellen dat jullie erg lang bezig zijn geweest met de organisatie?

“Dat kun je wel stellen. Op een gegeven moment komt het idee om weer een oogstfeest te organiseren. En dan ga je om tafel zitten. Wat kunnen we doen? Wat willen we aanbieden? En vervolgens ga je contacten leggen. En dat blijkt soms heel ingewikkeld te zijn. We hadden deelnemers die heel graag hun act wilden laten zien, toen toch afbelden, en vorige week lieten weten toch te kunnen. Je begrijpt, dat het behoorlijk hard werken is om het programma dan rond te maken. Maar we denken dat we iets heel moois kunnen organiseren.”

De Paradijsvogeltuin. Voor de mensen die niet weten wat dat is, wat is het?

“Ik ben wel blij met deze vraag, want we worden nog al eens verward met Toentje, dat hier vlakbij zit. Toentje is een geweldige plek waar heel veel groente wordt gekweekt voor bijvoorbeeld de Voedselbank. Op het terrein waar wij zitten was vroeger een zand- en grindwinningsbedrijf gevestigd. De materialen werden aangevoerd via schepen die via het Van Starkenborghkanaal voeren, en hier aanlegden. Op een gegeven moment is dat verdwenen en zijn hier mensen neergestreken die wonen in bijvoorbeeld woonwagens en busjes. Gaandeweg is er een tuin omheen gekomen. Zelf woon ik hier niet, maar de tuin is helemaal mijn ding. En dat is best wel een uitdaging, want het is allemaal beton hier.”

Beton en groenten lijkt me nogal een slechte combinatie …

“En toch heeft het ook voordelen. Er liggen nogal wat stenen hier op het terrein. Die kun je stapelen en vervolgens kun je daar tuinaarde instorten. Als de zon schijnt wordt beton warm. Beton trekt warmte aan. Dus een ideale plek om bijvoorbeeld groenten en fruit te kweken: bramen, tomaten, kersen, aardappelen. En het is best wel een heel goed jaar geweest. In het voorjaar was er veel droogte, maar we hebben ook een hele natte periode gehad.”

Je noemt mooie producten. Mensen kunnen daar zaterdag ook van proeven?

“Jazeker. We hebben op het terrein ook een gebouw staan dat wij het ‘kas-teel’ noemen. Daar kweken we bijvoorbeeld watermeloenen. Maar er staan ook lange tafels waar mensen aan kunnen schuiven. Van de bramen hebben we jam gemaakt. Maar voor zaterdag staat er ook soep op het programma, en dat is inderdaad deels gemaakt van de producten die hier op het terrein geplukt en geoogst zijn.”

Even terug naar het programma. Ik begreep ook dat jullie ‘fiets ‘m er in’ organiseren …

“Ja, leuk hè? Mensen die Ter Land Ter Zee en in de Lucht kennen die weten wat dit is. We willen verschillende rondes organiseren, waarbij een jury de beoordelingen geeft. We zoeken trouwens nog deelnemers. Dus mocht je mee willen doen, mocht het je leuk lijken, dan kun je je via onze website hiervoor aanmelden. En als ik toch met oproepjes bezig ben. We zoeken ook nog vrijwilligers die ons willen helpen bij het opbouwen. Vrijdag willen we beginnen om alles mooi te maken. Mensen die ons dan willen assisteren zijn ook van harte welkom. Ook zij kunnen zich via onze website aanmelden.”

Tot slot. Wanneer ben je zaterdag tevreden?

“Als iedereen het naar de zin heeft gehad. Als iedereen een leuke dag heeft gehad. Dat vind ik heel belangrijk. Wat nog wel even goed is om te vertellen is dat we zaterdag niet werken met vaste prijzen, maar met donaties. En iedereen is welkom. Of je nu in de Oosterparkwijk woont, in de Oranjebuurt of in Ten Boer. We beginnen zaterdag om 14.00 uur.