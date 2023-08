Ontsnapte koe bezorgt politie veel werk

Dat het politiewerk de nodige uitdagingen met zich mee brengt bleek zaterdagochtend maar weer eens. Agenten moesten ter hoogte van de Walfridusbrug in actie komen vanwege een ontsnapte koe.

De melding van een ontsnapt dier kwam rond 08.15 uur binnen op de meldkamer. Een melder zag het dier lopen op het fietspad dat parallel loopt aan de N361, waarbij de koe zich in de richting van de Walfridusbrug bewoog. Agenten hadden het dier snel gevonden, maar hoe krijg je een koe terug in het weiland? “Met wat humor en geduld is het uiteindelijk gelukt om de dame weer veilig achter het hek te krijgen”, schrijft de politie.

De agenten voegen er nog aan toe dat men daarna naar het politiebureau is gereden voor een kop koffie.