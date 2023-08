Onrustig in Korrewegwijk, Korreweg enige tijd afgesloten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het was woensdagavond enige tijd onrustig in de Korrewegwijk. Fotografen melden dat er veel politie in de wijk aanwezig was.

Er zou sprake zijn geweest van een vechtpartij ter hoogte van het Floresplein. De politie kwam met meerdere eenheden naar de wijk. De straat werd daarbij afgesloten, en agenten probeerden de rust te herstellen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Vervoersbedrijf Qbuzz legde enige tijd het busverkeer in de wijk stil. Buslijn 10 reed niet via de haltes Floresplein tot aan de Curaçaostraat. Rond 22.15 uur werd het busverkeer hervat.

Over de aanleiding van de vechtpartij is niets bekend. De politie doet onderzoek in de zaak.