Online misbruik kost Thijs Römer (45) één maand cel en 240 uur taakstraf

Foto: Tom Veenstra

Het online verleiden tot ontucht van drie destijds minderjarige meisjes, waaronder één uit Groningen, kosten acteur Thijs Römer één maand onvoorwaardelijke celstraf, 240 uur werkstraf en een verplichte behandeling.

Hogere straf dan eis van OM

Dat is de straf die de rechtbank in Assen dinsdagmiddag oplegde aan Römer. De straf die de rechtbank oplegde is hoger dan de eis van het openbaar ministerie. De officier van justitie had om slechts één dag cel (zijn ‘voorarrest) en de 240 uur werkstraf gevraagd. De overige negentig dagen hield het OM voorwaardelijk achter de hand.

Maar de rechtbank gaat niet mee in de lezing van het OM. De rechter vindt dat een onvoorwaardelijke celstraf geen recht doet aan de slachtoffers en ook niet in verhouding staat tot wat de zaak heeft losgemaakt in de media. Daarom kiest de rechter ervoor om toch een onvoorwaardelijke celstraf op te leggen. Römer moet van de drie maanden cel die het OM voorwaardelijk aan de acteur wilde opleggen nu wel één maand in het cachot doorbrengen, met daarbij een verplichte behandeling.

Online ontucht en bezit kinderporno

De rechtbank acht bewezen dat Römer de drie slachtoffers, die tijdens de incidenten tussen de 14 tot 16 jaar oud waren, heeft verleid tot ontuchtige handelingen. Hij had seksueel getinte gesprekken met de meisjes, die allemaal idolaat waren van Römer. Dat gebeurde tussen november 2015 en november 2017. De slachtoffers stuurden ook naaktfoto’s en -video’s naar de acteur, waarmee Römer ook in het bezit was van kinderporno. Het openbaar ministerie beschuldigde Römer ook van het versturen van ‘dickpicks’ naar de meisjes, maar daarvoor vond de rechtbank te weinig bewijs.

Römer bekende twee weken geleden dat er contact is geweest tussen hem en de vrouwen (toen nog meisjes) wat te ver is gegaan, maar de directe aantijging (online seksueel misbruik en kinderpornobezit) worden door Römer niet onderschreven. De acteur was dinsdagmiddag niet aanwezig in de rechtszaal bij de uitspraak van de rechter.

Vrouw uit Groningen brengt zaak aan het rollen

De zaak kwam vorig jaar mei aan het rollen, nadat een 21-jarige vrouw uit Groningen via sociale media haar kant van het verhaal naar buiten bracht. Ze vertelde onder andere dat ze naaktfoto’s naar de acteur moest sturen.

Ze bleek niet de enige met een aanklacht tegen Römer, want na de aangifte volgden nog twee aangiftes van minderjarige meisjes. Ook verschillende meerderjarige vrouwen deden hun beklag.