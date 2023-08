Onduidelijk of Oekraïners vanaf oktober terecht kunnen in Gravenburg

Foto via Google Maps - Streetview

Het is onduidelijk of gevluchte Oekraïners vanaf oktober terecht kunnen in wooncontainers in de wijk Gravenburg. Het Dagblad van het Noorden meldt woensdag dat de leverancier van de containers moeite heeft om de verplichtingen na te komen.

De bedoeling is dat aan de Maresiusstraat, tussen De Held en Gravenburg, er ongeveer tweehonderd vluchtelingen een plekje krijgen, verdeeld over 65 woonunits, voor zowel gezinnen als tweepersoonshuishoudens. Sinds vorig jaar wordt er al over de locatie gesproken, en ondanks dat de gemeente snel wilde handelen, staat er op het terrein nog geen container. Terwijl haast wel geboden is. Oekraïense vluchtelingen worden op dit moment nog op verschillende plekken opgavangen, waarbij de locaties in Onnen en Paddepoel binnenkort moeten sluiten.

De gemeente laat aan de krant weten dat de containers gefaseerd geplaatst gaan worden. Op de locatie zouden aanvankelijk woningen voor het nieuwbouwplan De Held III gerealiseerd worden. Door onenigheid met de marktpartijen zijn deze plannen nooit van de grond gekomen. Het plaatsen van vluchtelingen, voor een periode van maximaal vijf jaar, kwam vorig jaar voor buurtbewoners als een grote verrassing. Zij tekenden protest aan, maar een juridische procedure werd uiteindelijk niet doorgezet. De bedoeling is dat er eerst mensen uit Oekraïne geplaatst worden, later kunnen er eventueel mensen gehuisvest worden die tijdelijke huisvesting zoeken.