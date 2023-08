Onderzoek UMCG toont aan: depressie en angst verhogen risico op kanker niet

Foto: Liza Summer

Van depressie en angst wordt vaak gedacht dat ze het risico op kanker verhogen, maar uit onderzoek onder leiding van Lonneke Van Tuijl van het UMCG blijkt dat niet zo te zijn.

De resultaten van het onderzoek naar het verband tussen kanker en depressie zijn maandag gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine CANCER.

Van Tuijl en haar collega’s doken in gegevens na van 18 studiegroepen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Canada, met meer dan 300.000 volwassenen. Ze vonden geen verband tussen depressie of angst en borst-, prostaat-, dikkedarm- en alcoholgerelateerde kanker en alle vormen van kanker samen.

Voorheen werden depressie of angst wel in verband gebracht met een zes procent hoger risico op het ontwikkelen van longkanker en aan roken gerelateerde vormen van kanker. Nu blijkt dat aan kanker gerelateerde risicofactoren zoals roken, alcoholgebruik, body mass index en kanker-specifieke risicofactoren een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van longkanker en aan roken gerelateerde vormen van kanker.

“Onze resultaten kunnen als een opluchting komen voor veel patiënten met kanker die denken dat hun diagnose wordt toegeschreven aan eerdere angst of depressie” geeft Van Tuijl aan. “Er is echter verder onderzoek nodig om precies te begrijpen of depressie, angst, gezondheidsgedrag en longkanker met elkaar samenhangen.”