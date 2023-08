Onderzoek: hoe kan aanvraag van psychosociale hulphond beter verlopen

Foto: RUG

Jongeren met psychische problemen kunnen veel baat hebben bij een hulphond. Maar de aanvraag van zo’n hond is allesbehalve eenvoudig. Er komt nu een onderzoek naar hoe dit beter kan.

Een groep jongeren die dit zelf ondervond, gaat het komende jaar samen met onderzoekers Steffie van der Steen (van de RUG) en Annemiek Harder onderzoeken hoe dit proces verbeterd kan worden. Hulphonden zijn getraind om aan te voelen wanneer hun baasje of bazin gespannen raakt. Ze zorgen dan voor afleiding en daardoor voor rust bij de eigenaar.

Omdat de honden intensieve training nodig hebben, zijn ze erg duur: ze kosten al snel 25.000 euro of meer. Zorgverzekeraars vergoeden dit bedrag alleen bij bepaalde aandoeningen. Een hulphond wordt bijvoorbeeld niet vergoed bij een posttraumatische stressstoornis of autisme. Mensen die last hebben van deze aandoeningen zijn aangewezen op de gemeente, die de hond soms vergoedt vanuit het WMO-budget. Maar toewijzingen door de gemeenten lijken willekeurig en duidelijke richtlijnen ontbreken. Een aanvraag voor een hulphond kan meer dan een jaar duren en de vergoeding voor de kosten verloopt vaak moeizaam.

Een aantal jongeren gaat nu onderzoeken hoe de aanvraag van een hulphond beter kan. Daarbij worden ze gekoppeld aan onderzoekers, om samen het probleem aan te pakken. Een van hen is Steffie van der Steen, die verbonden is aan de RUG. De groep gaat data verzamelen en analyseren, literatuuronderzoek doen, vragenlijsten samenstellen en mensen met en zonder hulphond interviewen. Ook gaan ze in gesprek met gemeenten, zorgverzekeraars, psychologen en opleiders van de honden.

Van der Steen: “Uiteindelijk willen we graag een beslisboom, maken waarmee duidelijk wordt voor wie een hond zinvol is en voor wie niet. Zodat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt.” Mede-onderzoeker Alynda vult aan: “We hopen dat ons onderzoek ervoor zorgt dat de procedure eenvoudiger wordt. Dat anderen niet dezelfde strijd hoeven aan te gaan, dat ze sneller weten waar ze aan toe zijn.”