Ondanks matige zomer verwelkomt zwembad Ten Boer 30.000ste bezoeker

Het gezin uit Marum wordt in het zonnetje gezet door voorzitter Peter Redeker van het zwembad. Foto: ingezonden

Zwembad De Blinkerd in Ten Boer heeft de 30.000ste bezoeker van dit seizoen mogen verwelkomen. Voor de gelukkige stonden er bloemen en een jaarabbonement voor het komende seizoen klaar.

“De 30.000ste bezoekers betreft een familie uit Marum”, vertelt voorzitter Peter Redeker. “Zij zijn door ons in het zonnetje gezet, wat deze familie ontzettend leuk vond.” Twee weken geleden liet Redeker nog weten op dat moment op 27.000 bezoekers te zitten. “Een aantal jaren geleden hadden we een prachtige zomer, met veel zon. Toen konden we verspreid over dat seizoen 50.000 bezoekers welkom heten. Tijdens het slechtste seizoen hadden we 33.000 bezoekers.” Nadat de eerste weken van de zomervakantie slecht weer brachten, hebben de afgelopen weken weer veel goed gemaakt. “Op een mooie dag zitten we zo op 1.000 bezoekers per dag.”

Redeker is ook positief gestemd dat de 33.000ste bezoeker nog gehaald gaat worden: “Je houdt rekening met zulke seizoenen. We kunnen tenslotte het weer niet bepalen. De afgelopen jaren hebben we zwarte cijfers genoteerd. We hebben ook een potje voor als het even een beetje tegenzit. Dus er is nu absoluut geen paniek, en we zijn echt niet van plan om de pijp aan Maarten te geven. Maar het zou wel heel mooi zijn als de komende weken nog veel zon en warme temperaturen gaan brengen.”