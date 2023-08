Omtzigt op Noorderzon: ‘Voorlopig hebben peilingen weinig waarde’

Foto: Lucas Kemper

Volgens een peiling van I&O Research zou de partij van Pieter Omtzigt op 31 zetels komen, en daarmee de grootste partij worden. Omtzigt liet op Noorderzon weten het een mooi zetelaantal te vinden, maar dat hij tegelijkertijd, op dit moment, ook weinig waarde hecht aan peilingen.

Eigenlijk zou Omtzigt afgelopen dinsdag aanschuiven bij de talkshow De Linkse Mannen op het Noorderzon Festival. Door die plannen ging echter een streep. Vorig weekend maakte de politicus bekend dat hij met een eigen partij mee gaat doen aan de verkiezingen in november. Daarna volgden mediaoptredens in verschillende talkshows. Het optreden van Omtzigt werd om die reden verplaatst naar zaterdag.

Het kan anders

Tijdens de talkshow, die ongeveer een half uur duurt, krijgt Omtzigt verschillende vragen op zich afgevuurd. Uit de antwoorden wordt duidelijk dat de politicus de komende periode rustig wil bouwen aan zijn partij, dat hij peilingen op dit moment niet serieus neemt, maar dat hij het wel anders wil gaan doen. Het land is de afgelopen jaren in het slop geraakt, en dat moet volgens de politicus anders. Hij geeft ook aan dat hij denkt dat het anders kan.

Verkiezingsprogramma nog niet af

De presentatoren van de talkshow vragen zich af hoe het verder moet met de hersteloperatie in Groningen. Hoe moet het op het gebied van migratie? Wat moet er gebeuren qua koopkracht? En gaat Omtzigt meedoen in alle provincies? De antwoorden blijven vaag, waarbij Omtzigt zegt dat het verkiezingsprogramma nog niet af is. Hij geeft aan rustig te willen bouwen aan zijn beweging. Hij wil geen situaties zoals bij Forum voor Democratie of de Lijst Pim Fortuyn, waarbij deze partijen als paddenstoelen uit de grond schoten, en de groei niet bij konden benen.