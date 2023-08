OM Berlijn staakt onderzoek naar Rammstein-zanger Till Lindemann

Rammstein-zanger Till Lindeman onder vuur - Foto: ingezonden

Het gerechtelijk onderzoek naar zedendelicten en drugsmisbruik rond zanger Till Lindemann van Rammstein is stopgezet. Het Openbaar Ministerie in Berlijn vindt dat er te weinig bewijs is tegen de zanger om door te gaan met het onderzoek. De aantijgingen tegen Lindeman zorgden voor veel onrust en protest, ook voorafgaand en tijdens de twee concerten van Rammstein in het Stadspark van begin vorige maand.

Volgens de Duitse justitie heeft een onderzoek, ondanks berichten in de media ‘waarin wordt verwezen naar anonieme klokkenluiders, evenals het aanvullend ondervragen van getuigen’, geen aanwijzingen opgeleverd dat Lindeman seksuele handelingen heeft verricht met vrouwen zonder dat ze dat zelf wilden. Ook vindt de Duitse justitie geen bewijs voor drogering van slachtoffers of ‘misbruik van machtsongelijkheid ten opzichte van minderjarige seksuele partners om hen tot seks te overtuigen’.

De zanger van de Duitse metalformatie raakte in juni in opspraak, na beschuldigingen van seksueel wangedrag tijdens en na concerten. De onrust duurde lang voort, nadat er steeds meer berichten in de media verschenen van vrouwen met aanklachten tegen Lindemann. Tijdens het eerste concert op de Drafbaan werd er een protestmars gelopen tegen de komst van de band. Vanuit de gemeenteraad werden veiligheidsgaranties geëist, naar aanleiding van de aantijgingen tegen Lindemann. Het gemeentebestuur bevestigde daarop dat er geen zogenaamde ‘row-zero’ en afterparty’s mochten zijn na het concert.