Officiële herdenking bezetting Nederlands-Indië op Martinikerkhof

foto: Bert Kaufmann / Flickr.com

Op dinsdag 15 augustus vindt een officiële herdenking plaats van de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië.

‘Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op het Martinikerkhof willen we aandacht geven aan het gevoel van alle slachtoffers die hebben geleden door geweld, onderdrukking en gedwongen arbeid’, laat de gemeente weten. De herdenking op het Martinikerkhof is openbaar toegankelijk en start om 17:30 uur.

Het is de eerste keer dat de gemeente Groningen deze herdenking organiseert. Op 15 augustus vindt ook de Nationale Herdenking en een herdenking in Marum plaats. De herdenking in Marum wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Jarenlang was dit de enige herdenking in de provincie Groningen.

Avondprogramma Floreshuis

Op diezelfde dinsdagavond vanaf 19:00 uur is er een avondprogramma in het Floreshuis in de Indische buurt. Daar worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een tentoonstelling met oorlogsverhalen uit Nederlands-Indië. Ook treedt de band Black Pearls op. De nationale herdenkingsuitzending van de NOS is die avond live in het Floreshuis te volgen.