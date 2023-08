NPG is ruim over de helft met versterking kerken in kern aardbevingsgebied

Foto via Nationaal Coördinator Groningen

Met de grotendeels afgeronde versterkingsoperatie van de kloosterkerk in Ten Boer is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ruim over de helft met het versterken van de 35 kerken in de kern van het aardbevingsgebied.

Twee weken geleden werd de kloosterkerk in Ten Boer opgeleverd, nadat de geplande werkzaamheden aan het gebouw uit de dertiende eeuw grotendeels waren afgerond. Aannemers waren ruim een half jaar bezig met het werk aan de kerk.

De trekbalken van de dakconstructie zijn tijdens de versterkingsoperatie beter gekoppeld aan de zijgevel. Dat was niet makkelijk, omdat de aannemer rekening moest houden met het historische karakter van de kerk. De nieuwe ankers moesten aansluiten bij de lengte, dikte, stijl en het materiaal van de al eerder aangebrachte ankers. Daarom werd gekozen voor een stalen gekruist frame op de zolder van de kerk. Daardoor is de kerk nu aardbevingsbestendig.

In 2017 onderzocht de NCG 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied. Via een alternatieve beoordelingsmethode bleek dat 35 kerken versterkt moesten worden. Negentien daarvan zijn inmiddels versterkt. De kerken die nog versterkt moeten worden, hebben allemaal een gewelfde (gebogen) bouwconstructie. Hoe deze kerken versterkt moeten worden, wordt nu onderzocht. De NCG verwacht deze kerken in 2024 en 2025 op te leveren.