Noorderzon wil dit jaar nog duurzamer en toegankelijker zijn

Foto: Lucas Kemper

Aanstaande donderdag begint Noorderzon in het Noorderplantsoen en verschillende locaties in de stad. Al jaren staat duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst van de organisatie van het elfdaagse festival.

Het festival zal onder andere gebruikmaken van hardcups om hiermee de hoeveelheid plastic terug te dringen. Daarnaast probeert de organisatie bezoekers te stimuleren om zelf hun waterflesjes mee te brengen.

Voor alle eetgelegenheden op het festival is het nu noodzakelijk dat alles recyclebaar en duurzaam is. Zo moeten zij hun afval scheiden en eten dat niet geserveerd is hergebruiken voor de volgende dag. Door het gebruik van biodiesel en slimme schakelkasten wordt ook het stroom- en brandstofgebruik van het festival verminderd.

Toegankelijkheid

Naast duurzaamheid probeert Noorderzon het festival ook toegankelijker te maken. Zo zal er dit jaar samengewerkt worden met Stichting Lezen & Schrijven om meer mensen te betrekken die minder goed deze vaardigheden beheersen.

Zoals gebruikelijk is het festivalterrein gratis te betreden. Bezoekers hebben daarbij ook de mogelijkheid om een entreeticket voor voorstellingen te kopen voor mensen die minder financiële mogelijkheden hebben. Ook Noorderzon zelf probeert mensen met minder geld te ondersteunen. Zo worden er 200 ‘cultuurtasjes’ gegeven aan de Voedselbank en kunnen houders van een Stadjerspas korting krijgen.

Noorderzon vindt plaats van 17 tot en met 27 augustus.

Verslaggevers Denise Overkleeft en Maarten Siepel waren aanwezig bij het begin van de opbouw van het festival: