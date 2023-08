Noorderzon trekt 140.000 bezoekers: “Het was een editie als vanouds”

Foto: Lucas Kemper

Het Noorderzon Festival heeft de afgelopen week ongeveer 140.000 bezoekers getrokken. De organisatie laat weten trots en tevreden te zijn.

“Qua bezoekersaantallen zitten we ongeveer op een vergelijkbaar aantal als vorig jaar”, vertelt Milou de Boer van het Noorderzon Festival. “Waar we vooral blij mee zijn is de zaalbezetting. We komen uit op een gemiddelde bezetting van 87 procent. Zowel bij de internationale voorstellingen, als de stukken die werden opgevoerd in de containers, zagen we veel belangstelling.” De Boer noemt het een compliment. “Het Noorderzon Festival vond plaats midden in de vakantie, terwijl we meestal aan het eind van de vakantie ons festival organiseren. Terwijl wij vanavond aan het opruimen zijn, resteert er voor de scholen nog een week vakantie. Maar dat effect zien we niet terug in de bezoekersstromen.”

“Alle leeftijden”

Daarbij valt op dat het qua bezoekers erg gemêleerd is. “Alle leeftijden waren deze editie vertegenwoordigd. Vooral bij de voorstellingen in de binnenstad zagen we meer jonge bezoekers. Daar hebben we ook op ingespeeld door met bepaalde lezingen en voorstellingen andere doelgroepen te trekken. Daarmee hebben we geprobeerd om een Noorderzon te creëren waar voor een ieder wat wils is. Wat daarnaast opvalt is dat de nieuwe opzet in het Noorderplantsoen in de smaak viel.”

“Editie als vanouds”

De organisatie kijkt ook qua andere opzichten terug op een mooi evenement: “We hebben een aantal slechte jaren gehad door de coronacrisis. Vorig jaar hadden we qua aanloop nog te maken met beperkingen, maar dit jaar was het weer als vanouds. Dat kregen we ook teruggekoppeld. Dat mensen zeggen, dit was weer een Noorderzon zoals we het kenden. En dat maakt blij. Ook qua weer hebben we het getroffen. De laatste dagen is het wel wat wisselvalliger, maar we zien dat dit de pret niet echt mag drukken.”

Opruimen

De Boer vertelt dat inmiddels het opruimen is begonnen. “De eerste onderdelen zijn al afgebroken. We gaan ervoor zorgen dat we het plantsoen weer netjes achterlaten. Daarna nemen we een tijdje vrij, en dan begint al heel snel de evaluatie van deze editie en de voorbereidingen voor de volgende editie.” Het volgende Noorderzon Festival gaat plaatsvinden van donderdag 22 augustus tot en met zondag 1 september 2024.