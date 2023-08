Noorderzon Festival op punt van beginnen

Foto: Niels Knelis Meijer

Nog één nachtje slapen en dan begint in het Noorderplantsoen de 33ste editie van het Noorderzon Festival. De organisatie laat weten er helemaal klaar voor te zijn.

Het festival begint donderdag om 13.00 uur. De afgelopen tien dagen is er hard gewerkt om het Noorderplantsoen om te toveren tot een festivallocatie. Op deze woensdagavond worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. “De indeling is een beetje anders dan wat mensen gewend zijn”, laat de organisatie weten. “We hebben het wat opgefrist. Het grootste openluchtmuziekpodium Apollo is bijvoorbeeld een kwartslag gedraaid, de containers zijn terug, waar kleine voorstellingen in plaatsvinden, en nieuw zijn de speellocaties Nova en Atlas. En behalve in het plantsoen strijkt het festival ook neer in het Provinciehuis, in Forum Groningen, het Grand Theatre en de Lutherse Kerk.”

Het programma dat aangeboden wordt is internationaal. “Juist de internationale onderdelen zit vol vernieuwend werk, dat vaak voor het eerst te zien is in Nederland. Wat ook leuk is om te vertellen is dat de Spiegeltentconcerten terug zijn: bezoekers zien er Buck Meek, Grandbrothers en Fara. Op het grootste openluchtpodium Apollo wordt elke avond een gratis concert aangeboden, van onder meer Nusantara Beat, Crack Cloud, Son Rompe Pera en Los Bitchos. Daarnaast is er nog veel meer muziek op het festival: op podium Callisto en Podium de Raaf presenteert Noorderzon meerdere vrij toegankelijke concerten per dag, en partner Soundsofmusic presenteert twee concerten op Downtown-locaties.”

Noorderzon trok vorig jaar 140.000 bezoekers. Meer informatie over het programma vind je op de website van het festival.