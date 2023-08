Noordelijk deel Vondellaan vijf weken afgesloten

Foto via Groningen Bereikbaar

De Vondellaan is vanaf maandagochtend 14 augustus tot 18 september afgesloten tussen de Brailleweg en de rotonde bij de Van Iddekingeweg.

Het asfalt is verwijderd, de grond is afgegraven en er wordt aan de riolering gewerkt. Vervolgens wordt een nieuwe laag zand aangebracht. Daarna komt er nieuwe puinfundering bovenop en als laatste wordt het nieuwe asfalt aangebracht.

Bij de werkzaamheden wordt het voetpad op de rotonde bij de Van Iddekingeweg zo lang mogelijk open gehouden. Als dat niet mogelijk is, kunnen voetgangers het pad achter de Vondelflat gebruiken. Ook de bus volgt in deze periode een andere route. Hij gaat via de Brailleweg over de A28 en de Van Ketwich Verschuurlaan, maar rijdt niet in De Wijert-Noord.

Het werk is nodig omdat de Vondellaan een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg krijgt. Die directe verbinding gaat zorgen voor extra verkeer op de Vondellaan. In verband met de veiligheid krijgen fietsers een eigen aparte rijstrook.