“Nog veel winst te behalen in relatie tussen Stadjers en studenten”

Foto: Anneloes Struik

In de relatie tussen studenten en Stadjers is nog veel winst te behalen. Dat zegt de voorzitter van het KEI-bestuur naar aanleiding van een onderzoek van Elsevier Weekblad waaruit blijkt dat het in Groningen slecht gesteld is met de sociale cohesie.

“Als je het hebt over de sociale cohesie, het contact tussen Stadjers en studenten, dan is dat bij ons een groot beleidspunt”, vertelt voorzitter Sara Kruit van de KEI-week. “Dat beleidspunt is de afgelopen jaren ook belangrijker geworden. Over ruim een week begint de KEI-week. Gedurende vijf dagen laten we aankomende studenten door middel van verschillende activiteiten kennismaken met Groningen. Wat wij heel belangrijk vinden is dat we benadrukken dat de studenten terecht komen in een stad. Je begint een nieuw hoofdstuk in je leven, maar dat doe je op een plek waar ook andere mensen wonen, werken en leven.”

Onderzoek Elsevier

De resultaten komen uit het onderzoek ‘Beste gemeenten 2023’, dat uitgevoerd is door Elsevier en Bureau Louter. Bij het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van de woonomgeving in alle 342 gemeenten in het land. In het onderzoek werd bijvoorbeeld gevraagd hoe mensen met elkaar omgaan in een wijk. En in hoeverre het ergens prettig wonen is. De Randstad, de provincie Utrecht en delen van Flevoland, Noord-Brabant en de gemeente Groningen scoren slecht. Opvalt is dat studentensteden vrijwel allemaal onderaan de ranglijst bungelen.

“Evenementen toegankelijk maken voor inwoners”

Kruit: “Samen met de gemeente proberen we met de KEI-week een slag te slaan. Maar we realiseren ons ook dat we het verbroederen niet in vijf dagen op kunnen lossen. Tijdens de aanstaande editie van de KEI-week laten we bijvoorbeeld een Stadjerswagen meerijden in de parade die op dinsdag plaatsvindt. Daarmee laten we zien dat ook inwoners onderdeel zijn van het geheel. En daarnaast zijn verschillende evenementen toegankelijk voor de inwoners. Zodat er ook ontmoetingsruimte ontstaat, dat men elkaar leert kennen, dat er begrip voor elkaar ontstaat.”

Bloemetjes brengen naar buurtbewoners

Dat Groningen onderaan bungelt op het gebied van sociale cohesie daar schrikt Kruit van. “Het betekent dat we echt aan de slag moeten. En we zijn ook bezig met verschillende initiatieven. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Spot TV. Er gaan video’s gemaakt worden waarbij studenten, die niet zo’n goed contact hebben met hun buren, een bloemetje gaan brengen. Met als doel om het contact te verbeteren en te versterken. We willen daar video’s van maken om andere studenten te inspireren. Om te laten zien hoe het ook kan.”

Sociale cohesie

Sociale cohesie. Buren die voor elkaar klaar staan, mensen uit de wijk die elkaar kennen. Juist in de gemeente is het op dat gebied slecht gesteld. De vraag is of alleen studenten verantwoordelijk zijn voor dit probleem. Raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen liet eerder al weten dat het volgens haar gecompliceerder is. Volgens haar ligt de oorzaak van het probleem bij de individualisering en digitalisering van de samenleving.

“In het leven van jonge mensen staat alles met vluchtigheden”

Menger: “Kinderen en jongeren zijn opgegroeid in een digitale wereld. Mensen die in de veertig of ouder zijn, hadden vroeger geen computer en geen smartphone. Maar mensen die nu bijvoorbeeld 25 jaar oud zijn, weten niet beter. De computer en de smartphone is er altijd geweest. In hun leven valt en staat alles met vluchtigheden. Niet voor niks swipet men zich door alles heen. En dit staat heel ver af van oudere generaties die opgegroeid zijn in een maatschappij met fysieke interactie. Die een gesprek voeren. Die daar de tijd voor nemen. Die opgegroeid zijn met een heitje voor een karweitje. Tijd hebben en nemen voor elkaar is nu schaars en kost letterlijk vaak teveel tijd.”

Toch moeten we volgens Menger ons niet fixeren op studenten. Het gaat om de volledige groep van tieners, jongeren en studenten. Om de sociale cohesie te bevorderen vindt het raadslid het belangrijk om plekken waar sociale ontmoeting plaatsvindt te koesteren.