Nog 2.500 kaarten voor duel tegen Jong Ajax

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen start de competitie in de Eerste Divisie deze vrijdag in de Euroborg met een duel tegen Jong Ajax. Het zal niet uitverkocht zijn: momenteel zijn nog 2.500 tickets in de verkoop.

Tien dagen later gaan 116 FC-supporters mee naar de tweede competitiewedstrijd, een uitduel tegen Jong FC Utrecht op maandagavond 21 augustus. Er geldt een verplichte buscombi.

Kaarten voor de duels tegen Jong Ajax en FC Utrecht zijn te koop via https://tickets.fcgroningen.nl. De Tonny van Leeuwen Tribune is geheel uitverkocht. De aftrap in de Euroborg is vrijdag om 20.00 uur.