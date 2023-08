Nieuwe T-kruising Skagerrak open voor verkeer

De rotonde heeft in de nieuwe situatie plaats gemaakt voor een T-kruising. Foto: Google Maps

Automobilisten kunnen sinds afgelopen weekend gebruik maken van een nieuwe T-kruising bij het Skagerrak. Een rotonde op deze locatie heeft plaats gemaakt voor een nieuwe T-splitsing.

Het gaat om de kruising met de Kieler Bocht, bij bedrijventerrein Eemspoort. De rotonde is weggehaald vanwege de aanleg van nieuwe op- en afritten bij bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort. De nieuwe situatie verbetert de bereikbaarheid van de bedrijven. “Voorheen lagen er op deze locatie drie rotondes vlak na elkaar. Dat was nodig vanwege het drukke verkeer”, meldt Aanpak Ring Zuid. “De rotonde die we nu hebben weggehaald was aangelegd vanwege de oude oprit naar de ringweg. Door nieuwe op- en afritten is de rotonde niet meer nodig.”

Obstakel

Aanpak Ring Zuid noemt dat prettig omdat de rotonde een obstakel was voor vrachtwagens. “Naast de rotonde bij het Skagerrak hebben we ook een andere rotonde weggehaald. De ene rotonde is vervangen door een T-kruising, die bij het Skagerrak door een T-kruispunt. Tegelijkertijd hebben we ook het asfalt vernieuwd.”

Stettinweg

In de nieuwe situatie kan verkeer vanaf het Julianaplein nu rechtstreeks naar de Kieler Bocht rijden. Vanaf de Kieler Bocht kun je nu ook de oprit nemen richting Hoogezand, via de A7. Binnenkort kun je aan de andere kant van de weg, bij de Stettinweg, de weg op en af richting het Julianaplein.

