Nieuwe regiobouwmeester Enno Zuidema start op 1 september

Foto: architectenweb

Stedenbouwkundige Enno Zuidema start per 1 september als regiobouwmeester in het aardbevingsgebied.

Zuidema moet het belang van ruimtelijke kwaliteit in het Groninger aardbevingsgebied en het behoud van de identiteit van Groningen verstevigen. Ook moet hij rekening houden met de wensen van bewoners voor hun omgeving.

Enno Zuidema stapt over van architectenbureau MVRDV. Hij was daar verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige plannen. Als regiobouwmeester in het aardbevingsgebied gaat hij het versterken van dorpen, wijken en huizen in Groningen vanuit veiligheid verder integreren, met oog voor de Groninger cultuur en historie. Hij betrekt daar ook bewoners, architecten, aannemers, de gemeenten en de provincie bij.

Zuidema heeft een onafhankelijke rol binnen NCG. Hij kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de NCG-directie. Als stedenbouwkundige en programmaleider werkte hij al eerder in het aardbevingsgebied.