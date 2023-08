Nieuwe methode hartdonatie die UMCG toepast leidt tot veel extra harttransplantaties

Foto via UMCG

De nieuwe ‘heart-in-a-box’ techniek, die het UMCG sinds mei 2021 toepast, zorgt ervoor dat de wachtlijst voor harttransplantaties stabiliseert. Dat stelt de Nederlandse Transplantatie Stichting maandagochtend.

De transplantatietechniek, waarbij het hart van een overleden patiënt buiten het lichaam weer klopt, zorgt ervoor dat meer donorharten beschikbaar komen voor patiënten. Het tekort aan donorharten vormde de aanleiding voor deze nieuwe toepassing en de eerste resultaten zijn zeer gunstig: er zijn inmiddels al bijna 60 ‘Donation after Circulatory Death’-harten getransplanteerd. Daardoor is de wachtlijst nu aan het stabiliseren.

“Tot en met juni hebben we dit jaar al 30 harttransplantaties in Nederland uitgevoerd, terwijl de norm jarenlang 40 per jaar was”, vertelt Michiel Erasmus, hart-longchirurg bij het UMCG. “Als we dit jaar tegen de 60 harttransplantaties kunnen uitvoeren, overtreffen we dat getal in 2023 ruimschoots. Dan zien we hopelijk ook een afname van het aantal mensen op de wachtlijst en van het aantal mensen dat overlijdt voordat er een geschikt donorhart beschikbaar komt. We zien nu al een stabilisatie van het aantal mensen op de wachtlijst, terwijl deze de afgelopen jaren alleen maar groeide. En de resultaten zijn voor de ontvangende patiënten minstens zo goed als bij de klassieke hartdonatie methode.”

De nieuwe techniek door nauwe samenwerking tussen het UMC Groningen, het UMC Utrecht en het Erasmus MC.